حالة الطقس: انخفاض درجات الحرار وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا و البحر مائجاً.

وتحذر الأرصاد الجوية، خاصة يومي السبت والأحد، من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، تدني مدى الرؤيا الأفقية.