عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط اشتعال الأوضاع.. خامنئي يؤم خطبة الجمعة لأول مرة منذ 8 سنوات

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

قالت وسائل إعلام إيرانية إن المرشد الإيراني علي خامنئي، سيؤم صلاة الجمعة 17 يناير/كانون الثاني في طهران، لأول مرة منذ 8 سنوات.



وكانت المرة الأخيرة التي ألقى فيها خامنئي خطبة في صلاة الجمعة في عام 2012، وذلك رداً على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ورد خامنئي في ذلك الوقت بأن "التهديد بالحرب سيكون مكلفا بالنسبة لأمريكا، وستكون تكلفتها 10 أضعاف".

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واضطرب النظام الإيراني بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، ثم قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، ما أسفر عن مقتل 176 على متنها.

وتعتبر صلاة الجمعة في طهران المنبر التقليدي لنشر رسالة النظام للأتباع والإعلام والبيروقراطية الحكومية.

وتتم عملية إعداد الخطب في جميع المدن الإيرانية من قبل مكتب مركزي تحت إشراف خامنئي، يدعى "مجلس التنسيق لأئمة الجمعة".

ولم توضح وسائل الإعلام الرسمية في إيران الأسباب التي دفعت خامنئي لإمامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع، ولم يذكروا موضوع الخطبة.

ويواجه النظام احتجاجات يومية من قبل الطلاب والمواطنين الغاضبين بشكل متزايد من الطريقة التي تدار بها البلاد، وهم يهتفون بشعارات تطالب بتنحي المرشد والحرس والاستفتاء على نوع النظام.