شكرا لقرائتكم بومبيو: أدعو للسيستاني بسرعة الشفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، ليعرب عن اطمئنانه على تحسن صحة المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني، الذي خضع مؤخراً لجراحة، متمنياً له سرعة الشفاء.

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر": "أشعر بالشكر لأن سماحة آية الله علي السيستاني قد خضع لجراحة ناجحة اليوم في العراق. أتقدم بالدعاء، وكذلك دعاء ملايين العراقيين الذين يعتبرونه مصدر الإرشاد والإلهام. أتمنى من الله أن ينعم عليه بسرعة الشفاء والحياة المديدة".

وأعاد بومبيو التغريد باللغة الفارسية أيضاً.

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وأجرى السيستاني جراحة بسبب كسر في العظام في أعقاب حادث بمنزله، بحسب ما ذكر مكتبه، الخميس.

المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني

وكسرت عظمة فخذ السيستاني، الذي سيبلغ 90 عاما نهاية العام الجاري نتيجة سقوطه بمنزله، وفق مسؤولين اثنين مقربين منه، اشترطا تكتم هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث للصحافة.

ونقل السيستاني إلى مستشفى خارج بيته، الواقع في مدينة النجف جنوبي العراق صباح الخميس لإجراء الجراحة.

وأثارت أنباء الجراحة موجة من التمنيات بالشفاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.