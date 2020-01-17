الجيش الأمريكي يعلن إصابة 11 جنديا فى هجوم إيران الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية

أعلن الجيش الأمريكي عن إصابة 11 جنديا أمريكيا نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني فى 8 يناير على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية، بعدما أكد في وقت سابق أنه لم تقع إصابات فى صفوف الجنود.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فى بيان "لم يُقتل أى عسكريين أمريكيين فى الهجوم الإيراني فى 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

بعد أقل من أسبوع على مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة أمريكية، شنت إيران هجوماً استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية فى العراق، حيث اندلع الهجوم فى الساعات الأولي من صباح يوم 8 يناير الجارى، ليعقبه بساعات دفن جنرال إيران المقتول قاسم سليمانى حيث طاف جثمانه منذ اغتياله مدن إيرانية عدة لتشعل مسيرات الجنائز التى واكبته حالة من الغضب وسط عموم الإيرانيين، قبل أن تعلن طهران الثأر لمقتله.