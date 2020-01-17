اليوم.. قطع المياه عن 20 منطقة بأسوان 10 ساعات بسبب الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 20 منطقة بمدينة أسوان، لمدة 10 ساعات متواصلة، وذلك بدءًا من مساء اليوم الجمعة، وذكرت الشركة فى بيان لها، بأنه نظرًا للقيام بأعمال صيانة طلمبات بمحطة مياه جبل تقوق وتغيير خط مياه بقطر 12 بوصة بكورنيش النيل.

وقال جهاز مدينة أسوان الجديدة إن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساء، للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات لخطوط المياه، ويهيب جهاز المدينة بالسكان توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

المناطق التي سيتم قطع المياه عنها:

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"وسط المدينة، والشيخ هارون، والحكروب الجزيرة حتى كلية الهندسة، الحكروب، الناصرية، أرض الجميلى، الحصايا عزبة الوادى، تقسيمات الصداقة -الجديدة، أطلس والبشارية والشونه، وسط المدينة، شرق البندر حتى النفق، الكورنيش جبل تقوق، كيما غرب حتى عزبة الحدود وكسر الحجر"، وذلك من الساعة العاشرة الجمعة 17 يناير 2020 وحتى السبت 18 يناير 2020 الثامنة صباحًا، وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بالمناطق سابقة الذكر تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.