الجمهورية: لقاء سيعقد بين بري وباسيل لحل العقدة المتبقية امام التشكيل

علمت "الجمهورية" ان لقاء سيعقد بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ - إن لم يكن قد عقد ليل أمس - لتوفير المخرج للعقدة المتبقية وليُصار الى ابلاغها الى الرئيس المكلف الذي سيتحرك على أساسها للقاء ​رئيس الجمهورية​ والبَت بالمراحل الدستورية اللاحقة وإصدار مراسيم التأليف الحكومي.

وربطاً بهذه المعلومات، لفتت مصادر معنية في ​بعبدا​ في حديث لـ"الجمهورية" الى ان رئيس الجمهورية لم يكن ينتظر زيارة الرئيس المكلف أمس الى بعبدا في انتظار حَلحلة العقد المتبقية، والتي كان يتابعها بدقائقها.