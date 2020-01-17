الجمهورية: لقاء سيعقد بين بري وباسيل لحل العقدة المتبقية امام التشكيل

علمت "الجمهورية" ان لقاء سيعقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل - إن لم يكن قد عقد ليل أمس - لتوفير المخرج للعقدة المتبقية وليُصار الى ابلاغها الى الرئيس المكلف الذي سيتحرك على أساسها للقاء رئيس الجمهورية والبَت بالمراحل الدستورية اللاحقة وإصدار مراسيم التأليف الحكومي.
وربطاً بهذه المعلومات، لفتت مصادر معنية في بعبدا في حديث لـ"الجمهورية" الى ان رئيس الجمهورية لم يكن ينتظر زيارة الرئيس المكلف أمس الى بعبدا في انتظار حَلحلة العقد المتبقية، والتي كان يتابعها بدقائقها.
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