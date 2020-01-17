ترامب يفرج عن أموال لمساعدة بورتوريكو بعد وقوع الزلزال

أفرج الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن مساعدة طارئة ل​بورتوريكو​ لجهود الاغاثة في أعقاب ​زلزال​ وقع في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بدمار واسع. ويتيح إعلان ترامب عن حالة كارثة كبرى في بورتوريكو أموالا فدرالية لأعمال الإيواء الموقت ولقروض منخفضة الكلفة "لمساعدة الأفراد وأرباب الأعمال على تخطي آثار الكارثة" وفقا للبيت الأبيض.

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