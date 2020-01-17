الغارديان: ألمانيا تؤكد أن ترامب هدد أوروبا تجاريا لتغيير سياستها تجاه إيران

اشارت صحيفة "الغارديان" في ​تقرير​ بعنوان "​ألمانيا​ تؤكد أن ترامب هدد ​أوروبا​ تجاريا لتغيير سياستها تجاه ​إيران​"، الى إن وزيرة الدفاع الألمانية أكدت أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هددت بفرض ضريبة على واردات البلاد من السيارات بقيمة 25 في المئة لدفع أوروبا لتفعيل الإجراءات المضادة لإيران بسبب انتهاك بنود ​الاتفاق النووي​.

وذكر التقرير أن الوزيرة الألمانية صرحت في ​مؤتمر​ صحفي في العاصمة البريطانية لندن بان "التهديدات موجودة بالفعل" وذلك في معرض ردها على سؤال حول مقال نشرته جريدة ​واشنطن بوست​ جاء فيه ان ترامب حذر ​فرنسا​ وألمانيا و​بريطانيا​ بشكل سري من ​الضرائب​ التي قد تفرضها إدارته على السيارات الأوروبية.

ولفتت الى أن وزراء من الدول الخمس التي لها رعايا بين ​ضحايا​ الطائرة الأوكرانية اجتمعوا في لندن لبحث الرد المناسب على إيران قبل أن يتفقوا على المطالبة بتحقيق محايد وشفاف في كل ماحدث مشيرا إلى وجود مخاوف من ردود الفعل داخل إيران.

وذكرت إن المخاوف في أوروبا الآن تتركز على وجود جناح داخل إيران لايرغب في التعاون مع التحقيقات الدولية ويرفض حتى تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة. واشارت إلى أن هناك أقاويل تتردد داخل إيران بأن ​الولايات المتحدة​ تلاعبت بأنظمة الرادار الإيرانية وجعلتها غير قادرة على تتبع الطائرة والتعرف على هويتها.

واشارت الى أن دبلوماسيين أوروبيين أشاروا إلى أن ​الاتحاد الأوروبي​ قام في وقت سابق بتفعيل آلية النزاع بخصوص الاتفاق النووي مع إيران بعدما اتخذت ​طهران​ خطوات سابقة تنتهك بنودها لكن الاتحاد قرر عدم إعلان هذه الخطوات بطلب من ​الصين​.