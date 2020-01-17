مقتل 3 جنود أتراك بسيارة مفخخة في شمال سوريا

قتل 3 جنود أتراك بعد ​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في شمال سوريا، الذي تسيطر عليه ​القوات التركية​، وفق ما أفادت به ​وزارة الدفاع​ في ​أنقرة​.

وفي وقت سابق، قال ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ إن "الانفجار وقع في بلدة سلوك قرب ​تل أبيض​ وخلف 10 قتلى بينهم 3 جنود أتراك".

وتنتشر القوات التركية في مناطق عدة في شمال، و​شمال شرق سوريا​، بعد ثلاث عمليات عسكرية بين 2016 و2019 استهدفت ​تنظيم داعش الإرهابي​ و​وحدات حماية الشعب الكردية​ التي تصنفها أنقرة "إرهابية".

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