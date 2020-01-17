ماكرون: قواتنا تواصل مكافحة داعش في المنطفة

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ وجود وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في ​الشرق الأوسط​، لافتا إلى ان "هذه الوحدات تكافح إرهابيي تنظيم "داعش".

وقال: "على الرغم من حدوث التغيرات في المنطقة فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش. لقد نشرنا وحدات ​القوات​ الخاصة "يَغْوَر" في شبه ​الجزيرة​ العربية و​الخليج​ في زمن قياسي قصير".

​وكان ماكرون قد أعلن عودة حاملة الطائرات الفرنسية "​شارل ديغول​" إلى ​البحر المتوسط​ لمكافحة إرهابيي "داعش".