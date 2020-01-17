البيت الأبيض: اتصال هاتفي بين ترامب وسلطان عمان هيثم بن طارق

اعلن ​البيت الأبيض​ عن ​اتصال​ هاتفي بين الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وسلطان عمان هيثم بن طارق. ولفت البيت الأبيض الى ان ترامب هنأ السلطان هيثم بن طارق بتوليه الحكم، وأعرب عن تطلعه لتوسيع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وعمان.

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