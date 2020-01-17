اعادة فتح اوتوستراد الدورة بالاتجاهين وطريق المنصورية

أفادت غرفة التحكم المروري عن اعادة فتح اوتوستراد الدورة بالاتجاهين، واعادة فتح السير على طريق المنصورية.
كما تم اعادة فتح السير على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت.
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