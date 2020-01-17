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الكونغرس الأميركي يبدأ محاكمة عزل ترامب

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ترامب يصف المحاكمة بالخدعة دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب يصف المحاكمة بالخدعة استهل الكونغرس الأميركي، يوم الخميس، محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب، وقام ديمقراطيون في مجلس النواب بعرض الاتهامات الرسمية أمام مجلس الشيوخ.

وقام الديمقراطيون بعرض الاتهامات، قبيل أداء 100 من أعضاء المجلس الأخير اليمين كهيئة محلفين في محاكمة العزل الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأجرى 7 مشرعين ينظرون في الاتهامات، ويقودهم النائب آدم شيف عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والنائب جيرولد نادلر عضو اللجنة القضائية بالمجلس، الخطوة الرسمية بالكونغرس في ثاني أيام المحاكمة.

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من القيادي 

يُعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر جدلاً؛ فمسيرته قبل الوصول لكرسي الرئاسة رقم 45 ببلاده كانت مليئة بالاحداث. بالصور: فيلاّ دونالد ترامب الطائرة alqiyady

وتعد هذه بداية بروتوكول يحيل الإجراءات من رئيسة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون نانسي بيلوسي، إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وبدأ شيف قراءة الاتهامات أمام أعضاء مجلس الشيوخ قائلا "عزل دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة على خلفية جرائم وجنح كبرى".

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وفي وقت لاحق بعد الظهر، ترأس كبير القضاة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس مراسم أداء هيئة المحلفين لليمين وقد أقسم الأعضاء على تحقيق "عدالة نزيهة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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