الكونغرس الأميركي يبدأ محاكمة عزل ترامب

وقام الديمقراطيون بعرض الاتهامات، قبيل أداء 100 من أعضاء المجلس الأخير اليمين كهيئة محلفين في محاكمة العزل الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأجرى 7 مشرعين ينظرون في الاتهامات، ويقودهم النائب آدم شيف عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والنائب جيرولد نادلر عضو اللجنة القضائية بالمجلس، الخطوة الرسمية بالكونغرس في ثاني أيام المحاكمة.
وتعد هذه بداية بروتوكول يحيل الإجراءات من رئيسة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون نانسي بيلوسي، إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وبدأ شيف قراءة الاتهامات أمام أعضاء مجلس الشيوخ قائلا "عزل دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة على خلفية جرائم وجنح كبرى".
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وفي وقت لاحق بعد الظهر، ترأس كبير القضاة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس مراسم أداء هيئة المحلفين لليمين وقد أقسم الأعضاء على تحقيق "عدالة نزيهة".
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