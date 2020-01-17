الجيش اليمني يعلن تدمير أسلحة وتحصينات وسقوط قتلى من الحوثيين في صعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني، تدمير أسلحة وتحصينات لميليشيات الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة، أقصى شمال البلاد، وقتل عدد من الانقلابيين الذين كانوا متواجدين في المواقع المستهدفة.

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود، العميد فارس يحيى الربادي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن دفاعات الجو التابعة للجيش دمرت عيارات ثقيلة للميليشيات المتمركزة في جبال بني معين والأذناب الاستراتيجيين بمديرية رازح".

وأضاف أن مدفعية الجيش دكت تحصينات للميليشيات، بالإضافة إلى استهداف تحركات لعناصرها في سوار الأسفل وأماكن أخرى بمنطقة بني معين، موضحًا أن استهداف تحصينات وتحركات الحوثيين جاء بعد تحديد أماكن تواجد سلاحهم الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين المتواجدين في المواقع المستهدفة.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.