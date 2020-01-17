هدفها التوعية والإرشاد.. 12 معلومة عن حملة "اعرف وزارة بلدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

أصدرت وزارة الإنتاج الحربي، الفيديو الثامن من حملتها "اعرف وزارة بلدك"، مساء الخميس، بهدف توعية المواطنين بالدور الذى تقوم به الوزارة من جهود تنموية.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز 12 معلومة عن الحملة كالآتي:

- بدأت الحملة في شهر أكتوبر 2018.

- أصدرت الوزراة 8 فيديوهات لاستعراض جهود الوزارة في المشروعات القومية والتنموية.

- تهدف الحملة لتوعية المواطنين بالدور الذي تقوم به، واستغلالها لفائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

- استعرض الفيديو الأول عددًا من المشروعات منها خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وخط إنتاج البطاريات.

- الفيديو الثاني استعرض المعدات والآلات الزراعية والأسمدة وأنظمة الري المحوري، التي تنتجها الوزارة وتعرضها للبيع من خلال منافذ البيع التابعة لها.

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- الفيديو الثالث تناول محطات تحلية المياه وتنقية مياه الآبار ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتعاون مع وزارتي الإسكان والبحث العلمي، ودور مركز التميز العلمي التابع للوزارة في مراحل تحلية المياه.

- استعرض الفيديو الرابع دور وزارة الإنتاج الحربي في إقامة مصانع تدوير المخلفات.

- ورصدت الوزارة في الفيديو الخامس المشروعات والاستشارات الهندسية في تطوير عدد من الاستادات الرياضية ومنها استاد الإسكندرية واستاد نادى ميت خاقان بالمنوفية.

- كما استعرضت الوزارة جهودها في تطوير عدد من الملاعب والأندية أبرزها (إنشاء ملاعب الكرة الخماسية والملاعب القانونية في حي "الأسمرات"، وتطوير ملعب الجمباز في نادى الجزيرة، وتطوير الملعب الرئيسي لنادي الترسانة، وتطوير التراك الخاص بنادي الزهور الرياضي).

- استعرضت الوزراة في الفيديو السادس جهودها في ترشيد المياه عن طريق تصنيع أحدث تكنولوجيا ألمانية تساعد في ترشيد استهلاك المياه بنسبة 50% من فاتورة المياه و50% من فاتورة الكهرباء المستخدمة لرفع المياه في الخزانات، وكذلك الحفاظ على صحة الإنسان.

- استعرضت الوزارة في الفيديو السابع الاتفاقية بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية العالمية لنقل تكنولوجيا صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

- وفي الفيديو الأخير اعتمدت وزارة الإنتاج الحربي، على توصيل رسالة حول كيفية الاستفادة من تكنولوجيا صناعة الأتوبيسات الكهربائية وجهود الوزارة في هذا المجال.

- تعتمد الفيديوهات على تصميم "الموشن جرافيك" لسهولة توصيل الرسالة إلى المتلقى.​