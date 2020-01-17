حدث ليلاً| اعتراف رسمي بعدد مصابي هجوم إيران الصاروخي وبنود قمة برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

البرهان يبحث مع السيسي هاتفيًا تطورات الأزمة الليبية ومفاوضات سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفيًا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان.

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نائب المنيا بعد حادث "الطبيبات": أُعد استجوابًا لوزيرة الصحة

قال النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عضو البرلمان عن دائرة بندر المنيا، إن حادث طبيبات المنيا بطريق الكريمات لن يمر مرور الكرام، مشددًا على ضرور محاسبة جميع المسئولين.

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بعد محاولة اغتصابها.. طفلة متلازمة داون: "مش هطلع من البيت تاني"

داخل منزل بسيط مكون من طابق واحد، بقرية الحصر التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، أبدت عزة إسماعيل، والدة زهرة الطفلة المصابة بمتلازمة داون، صدمتها من محاولة شاب اغتصاب ابنتها.

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لتحقيق الشفافية.. "التعليم": الإعلان عن مديري الإدارات والمدارس في يوليو كل عام

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، الخميس، أكدت خلاله أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية بإصدار أوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير/ وكيل إدارة تعليمية ووظيفة مدير/ وكيل مدرسة بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧.

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يشمل توعيات وخدمات للمواطنين.. النيابة العامة تطلق بثًا تجريبيًا لموقعها الجديد

أطلقت النيابة العامة، البث التجريبي لموقعها الجديد، عبر الرابط "https:ppo.gov.eg".

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"التمثال ورق".. عملية نقل الملك رمسيس تثير سخرية مواطني الزقازيق (فيديو وصور)

أثارت عملية نقل تمثال يحاكي الملك رمسيس الثاني، على طريق جامعة الزقزيق، سخرية المواطنين، بعدما استعانت الأجهزة التنفيذية بحي ثانٍ الزقازيق بسيارة نقل لإحدى شركات المقاولات، في عملية نقل التمثال من القاعدة التي كان مثبتًا عليها لسنوات.

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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في 6 أكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية الأولى فى مدينة السادس من أكتوبر.

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بعد النفي الأمريكي.. التحالف الدولي: 11 جنديًا أصيبوا في هجوم إيران الصاروخي

اعترف التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، بإصابة "العديد" من الجنود الأمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني يوم 8 يناير الجاري، ضد قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، والذي نفذته طهران انتقامًا لمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

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بكرى: روسيا لا تريد تكرار النموذج السوري في ليبيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي رفض وجود تركيا كوسيط في قرار وقف إطلاق النار بعد تورط أنقرة في النزاع الليبي.

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حفتر يصل أثينا في زيارة رسمية

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وصل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الخميس ، العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر القيادة بمدينة بنغازي.

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تسريح الميليشيات وحكومة واحدة.. تسريب بنود قمة برلين بشأن ليبيا

تداولت وسائل إعلام مسودة مسربة للبيان الختامي لـ"قمة برلين" حول ليبيا، التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتقام يوم الأحد المقبل.

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أول تعليق من ترامب على بدء محاكمة عزله

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن توقعاته بأن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ "سريعا جدا"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

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مصدر أمني كويتي: 11 موقعًا أمريكيًا وبريطانيًا تحت الحماية المشددة

واصلت الأجهزة الأمنية الكويتية الخميس تنفيذ خطة الانتشار المكثَّف، لحماية المنشآت الحيوية تأهبا لأي مخاطر، ووضعت 11 موقعا ومبنى تخص القوات الأمريكية والبريطانية في البلاد في إطار اتفاقيات الدفاع المشترك تحت الرقابة المشددة، بجانب مبان دبلوماسية للبلدين الصديقين.

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طائرات إسرائيلية تقصف موقعا لحماس في قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء الخميس، غارات على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

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مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة في سوريا

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أمنية، بمقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات في شمال شرق سوريا الخميس.

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قائد عسكري ليبي: تركيا تواصل إرسال المسلحين لدعم السراج

قال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية للجيش الوطني الليبي، المبروك الغزوي، إن تركيا ما زالت تقوم بإرسال المسلحين لدعم قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في طرابلس.

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أوكرانيا: مطالبنا من إيران بشأن التحقيق في حادث الطائرة لم تتغير

قال وزير خارجية أوكرانيا، فاديم بريستايكو، الخميس، إنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف استعادة جثث الأوكرانيين ضحايا الطائرة التي أسقطت قرب طهران الأسبوع الماضي.

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بريطانيا تؤكد للسراج ضرورة وقف التدخل الأجنبي في ليبيا

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ضرورة وقف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا.

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رئيس جواتيمالا الجديد يقطع العلاقات مع فنزويلا

أعلن رئيس جواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتى الخميس قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وفنزويلا.

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