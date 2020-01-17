"تقلبات جوية وسقوط أمطار".. تفاصيل طقس الجمعة 17 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه توجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وأضاف شاهين، لـ"الخليج 365"، أن هناك "تقلبات جوية" يصحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة ومن الممكن أن تصل إلى شمال الصعيد وذلك خلال 72 ساعة مقبلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 17

شبين الكوم 11 17

طنطا 10 16

دمنهور 11 17

الإسكندرية 11 16

بلطيم 12 16

مطروح 11 14

السلوم 10 13

سيوة 12 16

بورسعيد 12 19

دمياط 12 18

الزقازيق 10 18

الإسماعيلية 10 19

السويس 11 18

العريش 10 19

رفح 11 19

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رأس سدر 11 20

نخل 04 16

نويبع 14 20

طابا 12 20

كاترين 01 10

الطور 10 17

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 22

مرسى علم 15 20

الفيوم 10 18

بنى سويف 10 18

المنيا 09 19

أسيوط 06 18

سوهاج 10 18

قنا 10 19

الأقصر 11 20

أسوان 12 21

أبوسمبل 11 20

الوادي الجديد 09 22

شلاتين 17 26

أبو رماد 16 24

حلايب 19 23

رأس حدربة 18 23