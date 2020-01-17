اليوم.. الأوقاف تُطلق 4 قوافل دعوية للمنيا والبحيرة والبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 4 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة إلى 3 محافظات هي: المنيا، البحيرة، البحر الأحمر، في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إطلاق تلك الحملات يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف البيان أن علماء القافلة سيؤدون صلاة وخطبة الجمعة تحت عنوان (الآداب العامة وأثرها في رقي الأمة)، وهو الموضوع الذي حددته الوزارة بمساجدها.
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