حراك سياسي في العراق لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

كشفت كتلة عطاء في العراق بزعامة فالح الفياض، الخميس، عن حراك سياسي لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مؤكدة أن عبد المهدي كان ضحية المؤامرات الخارجية التي دفعت به لتقديم الاستقالة.

وقال رئيس الكتلة حيدر الفوادي: إن “قوى سياسية ومنظمات مدنية ونقابات أدركت أهمية وجود رئيس الوزراء عبد المهدي على رأس السلطة لما يمتلكه من عقلية اقتصادية”.

وأضاف الفؤادي، أن “هناك حراكا سياسيا واجتماعيا يجري حاليا لاعادة منح الثقة لعادل عبد المهدي كونه الشخصية الوحيدة القادرة على إنقاذ البلد اقتصاديا”.

ولفت إلى أن “هناك قناعة تامة لدى أغلب القوى السياسية والاجتماعية بعودة عبد المهدي إلى رئاسة الوزراء بأسرع وقت للحفاظ على الاقتصاد العراقي من الانهيار”.