قرم: لا يفترض منح أي صلاحيات جديدة للبنك المركزي في الوقت الراهن

رأى الوزير الأسبق ​جورج قرم​ أنه لا يفترض منح أي صلاحيات جديدة للبنك المركزي في الوقت الراهن، معتبرا ان "المشكلة أنه لم يعد هناك ثقة بأداء المركزي الذي وُجهت إليه كثير من الانتقادات في الفترة الماضية، وعلى النظام النقدي الذي طبقه على مدى 30 عاماً".

وتساءل قرم في حديث صحفي عن "أسباب تبدل واقع ​المصارف​ بين ليلة وضحاها، إذ، وبحسب المصارف نفسها والمدققين الدوليين، فإن أرباح المصارف كانت عالية جداً، فما الذي تغير الآن؟". ولفت قرم إلى أن "80 في المائة من موجودات المصارف كانت مودعة لـ"​البنك المركزي​"، وهذا أمر غير صحي".