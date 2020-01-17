مصادر الشرق الاوسط: اتصالات تجري للبحث في أمور معينة لن تشكل عائقا أمام التأليف

رجّحت وزارية مقربة من ​رئاسة الجمهورية​ لـ"الشرق الأوسط" أن يتم الإعلان عن تشكيلة ​الحكومة​ اليوم بعد لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، مشيرة إلى أن لمسات أخيرة توضع على أسماء وزراء ​الاقتصاد​ والخارجية والدفاع"، مع العلم بأن هذه الوزارات هي من حصة الرئاسة و"​التيار الوطني الحر​".

ونقلت مصادر مطلعة على لقاء دياب برئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أجواء إيجابية. ولفتت لـ"الشرق الأوسط" إلى أن عدم الإعلان عن الحكومة يعود إلى الحاجة لإجراء بعض ​الاتصالات​ للبحث في أمور معينة لن تشكل عائقا أمام التأليف". وعن أسماء وزراء "​الثنائي الشيعي​" التي بات مؤكدا منها الخبير الاقتصادي غازي وزني لتولي ​وزارة المالية​، أشارت المصادر إلى أنها ستوضع عند الانتهاء من التشكيلة، وهي من المسلمات بالنسبة إلى بري.

وحول الصيغة الحكومية التي باتت محسومة بعدما كان "التيار الوطني الحر" يعوّل على قدرة بري على إقناع دياب في توسيعها لتصبح 24 وزيراً، قالت المصادر: "بذلت بعض الجهود في هذا الأمر إنما الاتفاق النهائي كان على صيغة من 18 وزيراً وضعت معاييرها منذ بداية البحث في التشكيلة وأعلن كل الأفرقاء موافقتهم عليها".