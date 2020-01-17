حالة الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي ساحة حلبا، المحمرة، أوتوستراد المنيه مفرق عرمان، ​ساحة النور​ طرابلس وجسر البالما". كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة البقاع هي تعلبايا، سعدنايل، مستديرة زحلة وكسارا. كما افادت عن اعادة فتح السير على دوار ايليا في صيدا.

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