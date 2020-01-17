زلزال شدته 5.3 درجة يهز جنوب المكسيك

أعلن المركز الوطني للزلازل في ​المكسيك​، إن زلزالا شدته 5.3 درجة ضرب جنوب البلاد. وأوضح المركز الوطني، ان الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة سيوداد استبيك، بولاية واهاكا، وعلى عمق ثمانية كيلومترات. ولم ترد حتى الآن ​تقارير​ عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

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