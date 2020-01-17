الجيش الأميركي: إصابة 11 جنديا بهجوم إيران الصاروخي على قواعد بالعراق

اعلن ​الجيش​ الأميركي إن 11 جنديا أميركيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من كانون الثاني على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أميركية. يذكر انه كان الجيش قد قال في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان "بينما لم يُقتل أي عسكريين أميركيين في الهجوم الإيراني في الثامن من كانون الثاني على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".