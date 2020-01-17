زلزال شدته 5.6 درجة يهز جنوب المكسيك

اعلنت المركز الوطني للزلازل في ​المكسيك​ إن زلزالا شدته 5.6 درجة هز ولاية واهاكا في جنوب البلاد اليوم الجمعة. وقال شاهد من "​رويترز​" إن السكان شعروا بالهزة في مناطق حتى ​مكسيكو​ سيتي.

ولم ترد ​تقارير​ فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وقالت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ إن شدة الزلزال 5.3 درجة.