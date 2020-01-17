زلزال شدته 5.6 درجة يهز جنوب المكسيك

اعلنت المركز الوطني للزلازل في المكسيك إن زلزالا شدته 5.6 درجة هز ولاية واهاكا في جنوب البلاد اليوم الجمعة. وقال شاهد من "رويترز" إن السكان شعروا بالهزة في مناطق حتى مكسيكو سيتي.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدة الزلزال 5.3 درجة.
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