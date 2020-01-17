شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الأزمة الاقتصادية.. قصر أردوغان ينفق 20 مليار ليرة فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن النفقات المعلنة وغير المعلنة لنفقات القصر الرئاسي فى تركيا، زادت بنسبة 353% منذ انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام 2014 حتى الآن، فيما بينما بلغت الزيادة فى المدفوعات غير المعلنة 92% على مدار 6 أعوام، ارتفعت مدفوعات الرئاسة التركية بنسبة ألف و506%، أي تم إنفاق 19.5 مليار ليرة تركية خلال 6 أعوام، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا وتزايد معاناة الأتراك.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن المديرية العامة للحسابات بوزارة الخزانة والمالية التركية، أعلنت عن نفقات ميزانية 2019، حيث ارتفعت مدفوعات الرئاسة التركية، التي بدأت عام 2019 بـ2.8 مليار ليرة، إلى 4 مليارات ليرة خلال العام، وأنفق القصر الرئاسي 3 مليارات و919 مليون ليرة من هذه المدفوعات بحلول نهاية العام. حتى أن إنفاق شهر ديسمبر البالغ 664 مليون ليرة، قد تجاوز الإنفاق السنوي لرؤساء الجمهورية الأتراك السابقين.

وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن الرئيس التركي أردوغان هو الرئيس التركي الذي حطم رقمًا قياسيًّا في الإنفاق مقارنة بالرؤساء السابقين على مدار تاريخ الجمهورية بأكمله. حيث ارتفعت إنفاقاته منذ أن انتُخب في العام 2014 حتى الآن إلى ألف و506%.

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وأوضح موقع تركيا الآن، بلوغ إنفاقات الرئاسة التركية فى العام 2014، 244 مليون ليرة، وفى العام 2015، 491 مليون ليرة، وفى العام 2016، مليار و295 مليون ليرة، وفي العام 2017، 659 مليون ليرة، أما فى العام 2018، أول عام من النظام الرئاسي، أُنفق مليار و648 مليون ليرة، وفي العام 2019 وصل حجم الإنفاقات إلى 3 مليارات و919 مليون ليرة تركية أى أن نسبة الزيادة في الانفاق لسنة واحدة بلغت 137%.