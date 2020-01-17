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مقتل 14 شخصا في هجوم وسط مالي

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مقتل 14 شخصا في هجوم وسط مالي

الجمعة 17 يناير 2020

قتل 14 شخصا الخميس، في هجوم على قرية في وسط مالي، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.

 

والحصيلة التي أوردتها الأمم المتحدة تخفض عدد القتلى من 15، كما نقلت "فرانس برس" سابقا عن مسؤول أمني.  

 

ووفقا للتقرير الأممي، هاجم مسلحون يقودون دراجات نارية ويرتدون زي الصيادين التقليدي المعروف باسم دوزو قرية سيبا في الساعات الأولى من صباح الخميس. 

 

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وعمد المسلحون إلى إطلاق النار على القرويين من بنادق الصيد، ثم أضرموا النيران في منازلهم وسرقوا ماشيتهم، ما أدى إلى مقتل 13 رجلا وفتاة وإصابة شخصين بجروح. 

 

وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن بعض الضحايا ذبحوا وهم نيام. 

 

وأفاد مدرس محلي لـ"فرانس برس" بأن القرويين الذين بدا عليهم الهلع قاموا بدفن قتلاهم الخميس.  

 

وشهد شمال مالي تمردا عام 2012 أسهم في تأجيج النزاعات التي امتدت إلى وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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