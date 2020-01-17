المجلس السيادي السوداني يوجه بإعادة هيكلة جهاز المخابرات

الجمعة 17 يناير 2020

وجه المجلس السيادي السوداني بإعادة هيكلة جهاز المخابرات وحل هيئة العمليات، وذلك في أعقاب اجتماع للمجلس العسكري مساء الجمعة.



وكان قد قدم المدير العام لجهاز المخابرات العامة أبوبكر دمبلاب استقالته من منصبه وعين المجلس السيادي بدلا منه جمال عبد المجيد خلفا له، وذلك بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة إعادة هيكلته.

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والثلاثاء اندلع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.

وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش وقوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة. وقتل خمسة أشخاص، بينهم جنديان، خلال تصدي الجيش السوداني لحركة "التمرد".