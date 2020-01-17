مصريون بأمريكا يؤسسون مجلسا مشتركا لخدمة بلادهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعمل نشطاء مصريون في الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء ما سمّوه "المجلس المصري - الأمريكي"، ليكون المظلة التي تتجمع تحته جميع أنشطة المصريين في أمريكا.

وقال نشأت ذنفل، مقرر "المجلس المصري - الأمريكي" لـ"العين الإخبارية"، إن الهدف الأساسي هو توحيد جهود المصريين في الخارج لخدمة الوطن الأم مصر.

وأضاف: "هناك جهات مصرية عديدة في ولايات مختلفة تحاول تقديم خدمات، لكن لا أحد يسمع عنها، وسوف نعمل في المجلس الجديد على ضم واحتواء الجميع للصالح العام".

وتابع: "هناك جمعيات بالفعل بدأ المجلس في التواصل معها وهم مرحبون بالفكرة ومتحمسون للانضمام لنا".

وأوضح مؤسس المجلس المصري - الأمريكي أن هناك جهات تقدم خدمات مختلفة من أمريكا إلى مصر، لكن ينقصها كثير من إمكانات التواصل مع الداخل في مصر، وسوف نساعدهم حتى تنجح مهماتهم.

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ومضى قائلا: "نعمل على تقديم خدمات مختلفة لمصر، منها خدمات لدعم التعليم بتمويل بعض المدارس، وكذلك خدمات طبية بتقديم أجهزة طبية حديثة من أمريكا إلى البلاد، وكذلك دعم عمليات للأطفال والمحتاجين".

بدوره، قال المهندس طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي المصري في نيويورك، إن هناك جهودا كبيره للمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحتاج إلى إعادة تنظيم حتى تحقق المرجو منها بشكل يخدم الصالح العام.

وأكد سليمان في حديثه مع "العين الإخبارية"، أن فكرة "المجلس المصري - الأمريكي" هي فكرة قديمه حديثة، ومطلب دائم للجالية المصرية في في الولايات المتحدة.

وأشار سليمان إلى أن هناك جالية مصرية كبيرة في نيويورك، ويريدون دائما تقديم دعم لمصر ولا يعرفون الأدوات، وهذا المجلس سيساعد كثيرا في تحقيق الهدف.