عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني فقد شرعيته ويجب محاسبته

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن النظام الإيراني يفقد شرعيته كل يوم ويجب عليه أن يخضع لإرادة شعبه.



وأشار بومبيو في بيان، إلى أن "نظام طهران يعتقل من يكشف الحقيقة بدلاً من محاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية"، مؤكدا أن المجتمع الدولي عليه محاسبة إيران على إسقاط الطائرة المنكوبة.

وطالب كل من كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا في وقت سابق الخميس، إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها طهران في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

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وشددت الدول الخمس، في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف، وتحقيق عدالة الإجراءات القضائية بحق المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ولفت البيان الصادر عن (كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا)، إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت.

كما طالبت كندا، خلال المؤتمر الصحفي، بضرورة تقديم المعلومات بشفافية من الجانب الإيراني فيما يخص تحقيقات الطائرة المنكوبة.

وأسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينج"، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وفور وقوع الحادثة، أنكرت طهران الوقوف وراءها، مشيرة إلى خلل فني، قبل أن تتوجه إليها أصابع الاتهام من كل حدب وصوب، ما أجبر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، على الاعتراف بمسؤولية بلاده عن إسقاط الطائرة، مؤكدا أنه تم استهدافها للاعتقاد بأنها كانت صاروخ "كروز".