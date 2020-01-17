"التمثال ورق".. عملية نقل الملك رمسيس تثير سخرية مواطني الزقازيق (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

فيديو - محمد طارق:

أثارت عملية نقل تمثال يحاكي الملك رمسيس الثاني، على طريق جامعة الزقزيق، سخرية المواطنين، بعدما استعانت الأجهزة التنفيذية بحي ثانٍ الزقازيق بسيارة نقل لإحدى شركات المقاولات، في عملية نقل التمثال من القاعدة التي كان مثبتًا عليها لسنوات.

عدسة الخليج 365 التقطت مقطعًا مصورًا لعملية النقل، التي تمت بواسطة رافعة سحبت التمثال من قاعدته إلى السيارة النقل، حيث أظهر الفيديو سخرية المواطنين الذين تجمعوا لمشاهدة نقل ما اعتبروه أثرًا، فيما تحدث بعضهم عن هشاشة التمثال "ده تمثال ورق" بعدما كسرت بعض أجزائه أثناء عملية النقل.

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على صفحات التواصل الاجتماعي، أثارت الصور المتداولة لعملية النقل، سخرية البعض ممن تحدثوا عن جدوى نقله "ياجماعه بقالوا حوالي ١٤ سنة في نفس المكان.. الحركة حلوة بردو"، فيما سخر آخرون من الطريقة التي تمت بها عملية النقل "هتعرف تنقل التمثال ي بسيوني؟ شوف ي فندم هبهرك... مفيش ترلة تنقله بدل النقل القلاب ده والعجن اللي عاملين يعملوه ده".

وتأتي عملية نقل التمثال، التي أجريت في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ضمن أعمال توسعة الطريق، وفتح محاور مرورية جديدة.

وقد تم تشييد هذا التمثال قبل سنوات لمحاكاة التمثال الأصلي الموجود حاليًا بالمتحف المصري الكبير، وتقرر نقله إلى محيط قصر ثقافة الزقازيق.