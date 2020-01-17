يحاكي الأصلي.. نقل تمثال رمسيس من أمام جامعة الزقازيق (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:
فيديو - محمد طارق:
نقلت إحدى شركات المقاولات في محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بحي ثانٍ الزقازيق، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، تمثال للملك رمسيس الثاني، من محيط جامعة الزقازيق، وذلك ضمن أعمال توسعة الطريق، وفتح محاور مرورية جديدة.
جاء ذلك بعد سنوات عديدة ظل خلالها التمثال بمكانه في محيط الجامعة، حيث تم تشييده لمحاكاة التمثال الأصلي الموجود حاليًا بالمتحف المصري الكبير، وقد تقرر النقل إلى محيط قصر ثقافة الزقازيق.
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