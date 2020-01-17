توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين واشنطن وبكين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يناير 2020 04:13 صباحاً - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، «ليو خه»، في البيت الأبيض، أمس الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2020، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الجانبين.

توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

في حين قال ترامب في مؤتمر صحفي جمعه بـ «ليو خه»، قبيل التوقيع، إن بلاده سترفع الرسوم الجمركية كافة على الصادرات الصينية، في حال توقيع الأخيرة على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

حيث ذكر أن واشنطن وبكين ستباشران قريباً الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري، مرجحاً عدم وجود مرحلة ثالثة.

أما وزير الخزانة الأمريكي، فقال إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتضمن تعهدات من جانب بكين، بعدم التلاعب في عملتها؛ لتعزيز تنافسية صادراتها.

بينما قال روبرت لايتزر الممثل التجاري الأمريكي، في تصريحات سابقة: «تتكون المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين من 86 صفحة، تتضمن أحجام التجارة في بعض السلع الواجب على كل بلد استيرادها من الطرف الآخر، ونِسب الجمارك المفروضة عليها».

الرئيس الأمريكي أضاف: «اتخذنا خطوة كبيرة أخرى لم يسبق لها مثيل مع الصين، نحو مستقبل تجاري عادل مع توقيعنا على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التاريخي».

تابع: «نحن نصحح معاً أخطاء الماضي».

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حيث ستستورد الصين من أمريكا ما قيمته 200 مليار دولار

بموجب المرحلة الأولى، تلتزم الصين زيادة واردات السلع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار سنوياً، على مدار العامين المقبلين، تضاف إلى حجم الصادرات الأمريكية السنوية للصين البالغة 123 مليار دولار 2019.

لكن «ليو خه» أكد خلال المؤتمر الصحفي، أن بلاده ستشتري منتجات أمريكية على أساس أوضاع السوق، وحجم الطلب، مشيراً إلى التزام بلاده البنود كافة في المرحلة الأولى.

يُذكر أنه ومنذ يونيو/حزيران 2018، بدأت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميَّين، وشهدت تذبذبات بين تفاؤل وتصاعد حدة التوترات، وهو ما خلَّف آثاراً سلبية على مؤشرات النمو للاقتصاد العالمي.

إلى ذلك فخلال شهور التوترات الـ19، بدا لافتاً أثر تضرُّر اقتصادَي بكين وواشنطن على بقية الدول الأخرى حول العالم، ومن ضمنها الدول المتقدمة في الاتحاد الأوروبي وشرقي آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية.

أما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فحذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من تداعيات التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قائلة إن «التوترات تُقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8 بالمئة خلال 2020».

في حين قال الرئيس الصيني إنه يرحب بالاتفاقية

من جانبه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة، أنه يرحب باتفاق المرحلة اﻷولى للتجارة الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، وأنه مستعد للبقاء على اتصال وثيق مع الزعيم الأمريكي.

في الرسالة التي قرأها نائب رئيس الوزراء الصيني «ليو خه»، في أثناء مراسم توقيع الاتفاق بواشنطن، اليوم الأربعاء، أبلغ «شي» أيضاً ترامب أن الاتفاق يُظهر كيف أن البلدين يمكنهما حل خلافاتهما وإيجاد حلول على أساس الحوار.