العثور على جثة خمسيني لقي مصرعه وسط مجرى مائي في ظروف غامضة!

اهتزت منطقة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، اليوم الخميس، على خبر العثور على جثة لخمسيني، وسط مجرى مائي.

وحسب مصادر محلي، فقد عثر مواطنون على جثة شخص في الخمسينيات من عمره وهي تطفو وسط “الواد” مجرى مائي.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من انتشال جثة الهالك، فيما لازالت أسباب الوفاة مجهولة.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد السادس بمراكش، لإخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة.