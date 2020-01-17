شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. وفاة ثاني حالة مصابة بفيروس يشبه «سارس» والان نبدء بالتفاصيل
وتوفي المريض، البالغ من العمر 69 عاما، يوم الأربعاء في مستشفى ووهان جينينتان في مقاطعة هوبي بعد مرض دام أسبوعين وتطور إلى قصور متعدد لوظائف الاعضاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية نقلا عن لجنة الصحة ببلدية ووهان في وقت متأخر من أمس.
وسجلت المدينة 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الغامض وتم علاج اثني عشر مريضاً وغادروا المستشفى، فيما لا يزال خمسة منهم يعالجون من أعراض مرضية حادة، وتوفيت حالتان.
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