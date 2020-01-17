حفتر يتوقف في أثينا قبل مشاركته بمؤتمر برلين حول ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مباحثات في اليونان، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر في برلمين لدعم مباحثات السلام في ليبيا.

وقالت وسائل إعلام يونانية مساء الخميس، إن حفتر سيلتقي الجمعة برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس.

وقال الجيش الوطني الليبي على موقع "تويتر" بعد وصول حفتر إلى أثينا مساء اليوم الخميس: "إنها زيارة تاريخية".

وتأتي الزيارة في الوقت الذى تشعر فيه أثينا بالغضب لأنها لم تدعَ لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

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وكان وزير الخارجية اليوناني انتقد تجاهل اليونان في تصريحات له منذ عدة أيام قائلا: "لا نفهم لماذا لا تكون اليونان جزءا من هذه العملية".

يأتي اهتمام اليونان بمؤتمر ليبيا على خلفية الاتفاقية التي وقعتها تركيا قبل عدة أسابيع مع "حكومة فائز السراج".

وتعتبر اليونان الاتفاقية بين ليبيا وتركيا انتهاكا للقانون الدولي البحري.