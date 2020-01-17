عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 3 جنود أتراك في تفجير سيارة شمال شرقي سوريا

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

قتل 3 عناصر من الجيش التركي، مساء الخميس، في انفجار مركبة مفخخة شمال شرقي سوريا.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الموالية للنظام الحاكم.

وبحسب البيان، كان الجنود يقومون بدوريات عندما وقع الهجوم في منطقة عملية "نبع السلام" التي شنتها تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وشنت القوات التركية هجوما عسكريا على شمالي سوريا، أطلقت عليه اسم عملية "نبع السلام" وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لضمان انسحاب آمن لقوات سوريا الديمقراطية.

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، ومنطقة بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا، الأمر الذي تسبب في مقتل المئات ونزوح 300 ألف شخص.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقف كثير من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار كثير من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجون المنطقة.