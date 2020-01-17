سنتان حبسا و3 ملايين سنتيم لشخص اغتصب طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة!

قضت محكمة الاستئناف في بني ملال، اليوم الخميس، بالحبس النافذ في حق شخص هتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في بني ملال حكمها بالحبس سنتين، وغرامة مالية في حدود 3 مليون سنتيم في حق مغتصب الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، في محاكمة مارطونية، أستمرت لأزيد من 17 الجلسة.
ووجهت النيابة العامة إلى الظنين تهمة هتك عرض قاصر معاق باستعمال العنف، حيث ينص الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك عرض قاصر دون عنف أو حول ذلك.
وفي تفاصيل الحكم قضت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا وابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم من أجل جناية محاولة هتك عرض قاصر معاق باستعمال العنف طبقا للفصلين 114و484 فقرة 2 من ق ج، بعد إعادة تكييف الأفعال إليها، والحكم عليه بسنتين (02) حبسا نافذا مع الصائر، مجبرا في الأدنى، وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى.
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