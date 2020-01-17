تفاصيل مثيرة عن خروج تلميذ مكناس من السجن..طلب السراح المؤقت جرى بدون إذن عائلته ودفاعه!

بعدما قررت محكمة الاستئناف، بشكل مفاجئ اليوم الخميس، تمتيع التلميذ أيوب محفوظ بالسراح المؤقت، عقب إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا بسبب تدوينة على الفيسبوك، ظهرت تفاصيل مثيرة عن خلفيات هذا الطلب المفاجئ للسراح المؤقت لأيوب.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ إن طلب السراح لأيوب محفوظ، وضعه محامي محسوب على جمعية تدعى “جمعية شباب البيعة” دون علم دفاعه وعائلته، ما يفسر كون قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في حق أيوب محفوظ اليوم، كان مفاجئا للعائلة ولدفاعه حسناء العلوي التي لم تعرف بالقرار إلا من خلال وسائل الإعلام.

جمعية “شباب البيعة” التي تقف وراء هذا الطلب، لم يخفي رئيسها رشيد السالمي في تدوينة له قبيل الإعلان عن السراح لأيوب محفوظ الرابط بين هذه الخطوة وما كانت المنظمات الحقوقية قد دعت إلبه تضامنا مع التلميذ المعتقل، حيث اتهم منظمات حقوقية بجعل ملف أيوب ورقة للاحتجاج و”نفث سمومها”، وأضاف أن “أيوب خارج بدفاعه أو بدونه”.

“جمعية شباب البيعة لمغرب الغد” التي تقدم محاميها بطلب السراح المفاجئ للتلميذ إيوب محفوظ، هي نفس الجهة التي قدمت قبل أيام شكاية للنيابة العامة بمكناس ضد يوسف محيوت الملقب بـ”ولد لكرية”، على خلفية أغنيته “عاش الشعب”، بحجة أن الأغنية تتضمن السب والقذف وازدراء الأديان.

الشكاية التي تم تحويلها بداية الأسبوع الجاري إلى فاس، مقر سكن “ولد الكرية”، جاء فيها أن أغنية “عاش الشعب” تحمل في طياتها “كلمات سب وشتم في شخص صاحب الجلالة محمد السادس ناعتين سموه بكلمات قدحية، وكلمات تحضر على ازدراء الأديان والإشارة إلى المستشار الملكي أزولاي بديانته”.

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وعبرت الجمعية المشتكية عن رغبتها في رفع دعوى قضائية ضد “ولد الكرية”، بالنظر لما تضمنته أغنيته من “إساءة للمغاربة وتحقير المستمعين والمشاهدين وخلخلة اللحمة الاجتماعية والتحريض على الفساد الأخلاقي وتناول المخدرات وكل السلوكات اللقيطة”، مطالبة بفتح بحث مستعجل في موضوع الشكاية الحالية بالاستماع للمشتكى به، والاطلاع على قرص أرفق بالشكاية، يتضمن كليب أغنية “عاش الشعب” محط الجدل.

واعتبرت الجمعية في ذات الشكاية، أن أغنية “ولد الكرية” كانت سببا مباشرا في اعتقال أحد الشباب الذي تناقل الكلمات على حائطه بالفيسبوك وحوكم بثلاث سنوات سجنا، في إشارة للتلميذ أيوب محفوظ.

يشار إلى أن شكاية مماثلة، كانت قد وجهتها جمعية من الشمال قبل أيام، حول فيديو للمدون المعروف بـ”مول الكاسكيطة”، تسببت في فتح تحقيق معه واعتقاله، وحوكم على إثرها وأدين بأربع سنوات سجنا نافذا.