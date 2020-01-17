ترامب: مساءلتي أمام مجلس الشيوخ تنتهي سريعا جدا

الجمعة 17 يناير 2020

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن تنتهي المحاكمة أمام مجلس الشيوخ سعيا إلى عزله "سريعا جدا"، منددا مرة أخرى بـ"حملة مطاردة شعواء".



وفي وقت سابق الخميس، بدأ مجلس الشيوخ، رسميا إجراءات محاكمة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وباشر النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، مع بدء الجلسة، تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ؛ تمهيدا لمحاكمته.

وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة: "دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة"، مشيرا خصوصا إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب إليه في 18 ديسمبر/كانون الأول.

لعبة سياسية

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قال مايكل ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، إن ما يحدث مع الرئيس ترامب هو "لعبة سياسية" من الحزب الديمقراطي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ماكول، أن كل الإجراءات التي يقوم بها الحزب الديمقراطي هي فقط لدوافع انتخابية لتقدم نتائج ترامب في استطلاعات الرأي.

وأكد عضو الكونجرس أن هناك رفضا من الحزب الديمقراطي لجميع قرارات ترامب وهذا ليس بدافع حرص على الولايات المتحدة، لكن بدوافع حزبية فقط.

كما هاجم ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ما اعتبره "أداء منحازا من البداية إلى النهاية"، مضيفا أن دور مجلس النواب انتهى، وجاء الآن دور مجلس الشيوخ.

واستبعد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن تستغرق المحاكمة أكثر من أسبوعين، ويشغل الجمهوريون غالبية في مجلس الشيوخ مع 53 مقعدا من أصل 100 ويرجح أن تتم تبرئة ترامب.