شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موزنبيق يؤدي اليمين لولاية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أدى الرئيس الموزنبيقي فيليب نيوسي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت خلال شهر أكتوبر الماضى، وحصوله على 73 في المائة، من أصوات الناخبين.

وحضر عدد من رؤساء الدول الأفريقية حفل تنصيب الرئيس. ومن المتوقع أن يعلن نيوسي عن تشكيل حكومته الجديدة خلال الأيام المقبلة.