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جواتيمالا تقطع العلاقات مع فنزويلا

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أعلن رئيس جواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، أمس الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وإغلاق سفارة البلاد في كراكاس، وفق وكالة أنباء جواتيمالا الرسمية.

ونسبت الوكالة إلى جياماتي قوله: "أصدرنا تعليمات لوزير الخارجية بأن على الشخص الوحيد المتبقي في السفارة بفنزويلا العودة وأننا ننهي العلاقات مع حكومة فنزويلا بشكل قاطع".

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