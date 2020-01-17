شكرا لقرائتكم خبر عن جواتيمالا تقطع العلاقات مع فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس جواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، أمس الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وإغلاق سفارة البلاد في كراكاس، وفق وكالة أنباء جواتيمالا الرسمية.

ونسبت الوكالة إلى جياماتي قوله: "أصدرنا تعليمات لوزير الخارجية بأن على الشخص الوحيد المتبقي في السفارة بفنزويلا العودة وأننا ننهي العلاقات مع حكومة فنزويلا بشكل قاطع".