شكرا لقرائتكم خبر عن أصفهان وسنندج: مستمرون في الانتفاضة والان نبدء بالتفاصيل

تجمع طلاب جامعة أصفهان للتكنولوجيا في الحرم الجامعي للاحتجاج على إسقاط قوات الحرس الطائرة الأوكرانية، وقتل 176 راكبا بينهم عدد من زملائهم، وحملوا لافتات كتب عليها: 1500+176 ليس خطأ بشريا (في إشارة إلى عدد القتلى في انتفاضة نوفمبر الماضي وضحايا الطائرة).

وشهدت جامعة كردستان في سنندج، تجمعا طلابيا ضخما، مرددين شعارات ضد خامنئي والحرس الإرهابي، منها «الموت للديكتاتور»، و«اخجل يا حرسي واترك السلطة»، فيما كان بعضهم يضرب بأقدامه الأرض، ويهتف ضد الباسيج «يا عديم الشرف» و«لا تجدي الدبابة والمدفع.. يجب أن يرحل الباسيجي».

وبعد مرور 4 أيام من موجة الانتفاضة الجديدة التي اندلعت في قلب طهران في 11 يناير، منطلقة من الجامعات، نجد هذه المرة غضبة المنتفضين وهي تتصاعد بشدة، ما ضيق الخناق على النظام الذي لم يستطع إنكار الاحتجاجات أو التستر عليها.

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وزرعت تحذيرات الرئيس الأمريكي الخوف في قلوب الملالي، بعد أن أبدى تعاطفه مع المتظاهرين السلميين الإيرانيين، مشددا بضرورة السماح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة والإبلاغ عن الحقائق من على أرض الواقع.

وقال ترامب مخاطبا الإيرانيين في تغريدة على «تويتر» باللغتين الإنجليزية والفارسية: أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم، وتابع: نتابع احتجاجاتكم عن كثب، ونستمد الإلهام من شجاعتكم.

وأضاف في أخرى محذرا: يجب على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة والإبلاغ عن الحقائق على أرض الواقع فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني، وختمها قائلا: لا يمكن أن تحدث مذبحة أخرى ضد المتظاهرين المسالمين، ولا إغلاق للإنترنت.. العالم يراقب.