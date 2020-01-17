شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطمئن الدبلوماسيين باستقرار الأوضاع الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

قدم وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين إبراهيم بمعية وكيل الخارجية ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ليل الأربعاء تنويرا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم حول الأحداث التي وقعت في العاصمة بالإضافة لبعض الولايات.

وأوضح وزير الدفاع أن الأحداث جاءت نتيجة لتطبيق المادة رقم 35 من الوثيقة الدستورية التي تقضي بإعادة هيكلة القوات الأمنية، والتي من ضمنها جهاز المخابرات الوطني، وأن الأحداث التي جرت الثلاثاء قد تسبب بها أفراد من إدارة هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات الوطني، منوها إلى أنها وحدة ذات طبيعة قتالية، وبعد التحول الذي حدث في البلاد كان لا بد من تفكيكها وإعادة هيكلتها ليكون جهاز المخابرات الوطني مختصا بجمع المعلومات فقط.

وأكد الفريق أول إبراهيم أن أفراد تلك القوات قد تم تخييرهم إما أن يدمجوا ضمن الجيش والدعم السريع أو التسريح، ولفت إلى ان أغلبهم اختار الخيار الأخير، وقد شرعت لجنة برئاسة مدير جهاز المخابرات الوطني بتقديم تنوير وشرح لإجراء عملية التسريح وتسليم مكافآت نهاية الخدمة، والتي تم احتسابها وفقا للوائح والقوانين، وأضاف: ولكن أفراد هيئة العمليات رفضوا استلامها باعتبارها غير مجزية بالنسبة لهم، فشرعوا في إغلاق الطرقات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في كل من كافوري في الخرطوم بحري والرياض وسوبا في الخرطوم وكرري في أم درمان.

ونوه الوزير السوداني إلى أن تلك المناطق هي معسكرات لهيئة العمليات، بالإضافة إلى بعض مواقع إنتاج البترول في هجليج وولاية غرب كردفان ومدينة الأبيض، ونتيجة لهذه التحركات ولاحتواء الموقف أكد قيام وحدة مشتركة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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ويواصل الفريق إبراهيم تنويره للسفراء قائلا: شرعت هذه اللجنة بالتفاوض مع أفراد هيئة العمليات سلميا لكن لم تكلل تلك المساعي بالنجاح، وعمد أفراد هيئة العمليات لإطلاق النار عشوائيا وهو ما اضطر الجهات المختصة لإيقاف حركة الطيران مؤقتا حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال الوزير السوداني: تم التعامل مع هذه الأحداث بحسم والسيطرة عليها في جميع ربوع البلاد وإن هذه الأحداث لن توقف مسيرة التحول السلمي في البلاد أو تؤثر على مسيرة التعاون البناء بين المكون العسكري والمدني في السودان والتحول الديمقراطي السلمي للسودان.

من جانبه عبر عميد السلك الدبلوماسي السفير محمد ماء العينين إبراهيم سفير مملكة المغرب لدى السودان نيابة عن السفراء المعتمدين عن شكره للتنوير الذي قدمه السيد الوزير وأكد دعم البعثات الدبلوماسية للخرطوم في إنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد.