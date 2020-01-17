وزير الخارجية الأمريكي يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، إن مايك بومبيو سيتوجه إلى ألمانيا مطلع الأسبوع، لحضور مؤتمر ليبيا والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار.

وتستضيف ألمانيا الأحد، قمة تجمع الأطراف الليبية في محاولة لإنهاء الحرب واستئناف محادثات السلام.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "النتيجة الناجحة ستكون القضية الرئيسية المتمثلة في وقف إطلاق النار.. بالطبع سيكون من الجيد أن تكون هناك أشياء أخرى، لكن الأساس سيكون استمرار وقف إطلاق النار".

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واحتضنت موسكو، الإثنين، جولة مباحثات بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر والسراج في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، غير أن موسكو أعلنت في اليوم التالي، مغادرة حفتر دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم ذلك، أكدت أن استعداد طرفي النزاع لدعم وقف إطلاق النار، أشاع أجواء إيجابية وسط مسعى دبلوماسي لإرساء الاستقرار بهذا البلد.

واحتوت مسودة الاتفاقية على ثغرات رفضها حفتر، حيث سعى السراج لشرعنة جسد جديد يسمى "برلمان طرابلس"، وذلك لضرب مجلس النواب الليبي المنتخب.

وسعت المسودة إلى منح خالد المشري ذراع تركيا وقطر في ليبيا مزيدا من الصلاحيات من خلال إحياء جسد استشاري إخواني يعرف بـ"مجلس الدولة"، وهو كيان تم تشكيله وفق اتفاق الصخيرات عام 2015 لمهمات استشارية فقط، ويسيطر عليه تنظيم الإخوان الإرهابي.

ولم يكتفِ وفد السراج بمصاحبة الوفد التركي أثناء المفاوضات، بل هرع وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة إلى إسطنبول، بمجرد توقف المفاوضات في موسكو.