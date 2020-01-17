شكرا لقرائتكم بومبيو: النظام الإيراني يفقد شرعيته كل يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، النظام الإيراني واتهمه بالكذب.

وقال بومبيو عبر حسابه على تويتر الخميس إن "النظام الإيراني يكذب باستمرار على شعبه ويعامله بازدراء. الآن يمنع آلاف المرشحين من الترشح للبرلمان في انتخابات مزيفة على نطاق واسع".

كما أضاف: "حتى رئيس إيران يقول إن هذه ليست انتخابات حقيقية"، مشيراً: "النظام يفقد شرعيته كل يوم. يجب على خامنئي الاستماع إلى شعبه. العالم يستمع!".

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من جهته، أعلن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عن تقديمه ومجموعة من المشرعين الجمهوريين مشروع قرار في مجلس الشيوخ لـ"دعم الشعب الإيراني بوجه نظامه القاتل".

وقال غراهام عبر حسابه على تويتر الأربعاء: "انضممت اليوم إلى السيناتور مارثا مارك سالي والسيناتور لانك فورد وماركو روبيو وجوني إرنيت وتيد كروز وميت رومني لتقديم مشروع قرار بمجلس الشيوخ للإيضاح بشكل لا لبس فيه وقوف مجلس الشيوخ الأميركي مع الشعب الإيراني الذي يطالب بحريته".

"تلاعب بالمرشحين"

إلى ذلك خرجت تظاهرات ضخمة، في وقت سابق من الشهر الحالي، بالعاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية، احتجاجاً على إسقاط الحرس الثوري الطائرة الأوكرانية. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام، مطالبين برحيل المرشد علي خامنئي.

والشهر الماضي هاجم بومبيو النظام الإيراني، قائلاً: "انتخابات البرلمان الإيراني على بعد شهرين، لكن النظام يتلاعب بالفعل بالمرشحين من خلال استبعاد أكثر من 1000 مرشح. نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يريد ببساطة أن تُسمع أصواته".