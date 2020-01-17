"التربية والتعليم": نخطط لإنشاء 10 مدارس تكنولوجية تطبيقية كل عام دراسي حتى عام 2030

أكد الدكتور "طارق شوقي"، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تخطط لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية كل عام دراسي حتى عام 2030، بحيث يصل عددها إلى 100 مدرسة عام 2030.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم اليوم، مع وفد الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون,لبحث آفاق التعاون المستقبلية بين الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني.

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تمت مناقشة إمكانية إيفاد معلمين ألمان متقاعدين للتطوع للعمل في مجال التعليم الفني في مصر، وقد اقترحت الوزارة أن يتم إيفاد من 10-15 معلم متقاعد للمعاونة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية, وقد أكد الجانب الألماني ببحث الأمر كما تعهدت الوزارة بتذليل إجراءات تأشيرات الدخول لمصر وإجراءات نقل الأمتعة الشخصية للمعلمين الألمان، خاصًة أنهم يعملون بصورة تطوعية.