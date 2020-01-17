مقتل ثلاثة جنود اتراك بانفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن مقتل ثلاثة جنود اتراك ب​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ خلال عملية تدقيق في منطقة بشمال سوريا.

وفي وقت سابق، قال ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ ان الانفجار وقع في بلدة سلوك قرب تل ابيض وخلف عشرة قتلى بينهم ثلاثة جنود اتراك.

وتنتشر ​القوات التركية​ في مناطق عدة في شمال و​شمال شرق سوريا​ حيث قام ​انقرة​ بثلاث عمليات عسكرية بين 2016 و2019 استهدفت تنظيم ​الدولة الاسلامية​ و​وحدات حماية الشعب الكردية​ التي تصنفها انقرة "ارهابية".

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