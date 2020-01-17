مقتل ثلاثة جنود اتراك بانفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ثلاثة جنود اتراك بانفجار سيارة مفخخة خلال عملية تدقيق في منطقة بشمال سوريا.
وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الانفجار وقع في بلدة سلوك قرب تل ابيض وخلف عشرة قتلى بينهم ثلاثة جنود اتراك.
وتنتشر القوات التركية في مناطق عدة في شمال وشمال شرق سوريا حيث قام انقرة بثلاث عمليات عسكرية بين 2016 و2019 استهدفت تنظيم الدولة الاسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها انقرة "ارهابية".
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