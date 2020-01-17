آدم شيف تلا القرار الإتهامي بحق ترامب: متهم بجرائم وجنح خطيرة

تلا النائب الديموقراطي في ​مجلس النواب الاميركي​ آدم شيف، القرار الاتهامي بحق الرئيس ​دونالد ترامب​ في مجلس الشيوخ تمهيدا لمحاكمته سعيا الى عزله. وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة "دونالد جون ترامب، رئيس ​الولايات المتحدة​، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة"، مشيرا خصوصا الى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب اليه في 18 كانون الاول: استغلال السلطة واعاقة عمل الكونغرس.

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